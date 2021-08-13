Malatya'da Hanımınçiftliği-Taştepe Viyadüğü'nün inşası sürüyor - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile Karayolları 8. Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan, Kuzey Kuşak Yolu projesi kapsamında yapımı devam eden Hanımınçiftliği-Taştepe Viyadüğü çalışmalarını inceledi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Kuşak Yolu çalışmaları kapsamında inşası devam eden viyadük, 115 metre uzunluğunda dört açıklıklı, 28 metre yükseklikte ve 30 metre genişliğinde.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gürkan, viyadük inşasının yoğun bir şekilde devam ettiği ancak tamamlanması gereken bazı eksikliklerin bulunduğunu bildirdi.

Belediye ve kara yollarının bu eksiklikleri gidermek için işbirliği yaptığını aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"Karayolları Bölge Müdürlüğümüzle ortak çalışma noktasında gerçekten güzel bir birliktelik sergiliyoruz. Gerek kuşak yollarıyla gerek Battalgazi yolunun kara yollarına ait bölümlerinin yapılması noktasında güzel bir paydaş örneği sergiliyoruz. Ayrıca şehrimizin doğu girişi diye tabir ettiğimiz Elazığ'dan gelindiğinde İnönü Üniversitesinin bulunduğu yerden başlayıp Malatya çıkışı dediğimiz kısma kadar olan 22 kilometrelik kısmın da yenilenmesi ve çevre düzenlemesi ile ilgili 6 Eylül'de ihale yapılacak."