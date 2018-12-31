Son Dakika Haberleri: Malatya'da Haraç İddiası

Malatya'da Haraç İddiası

26 dakika önce

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde haraç istediği öne sürülen 5 kişi yakalandı.

Malatya'da Haraç İddiası, System.String[]
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde haraç istediği öne sürülen 5 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kadıçayırı Mahallesi Feribot İskelesi'nde haraç talebini karşılamayan görevli Ş.T'nin darbedilmesi olayı ile ilgili 5 şüpheli, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı.

Zanlılardan F.A savcının talimatıyla ifadesinin ardından serbest bırakılırken diğer 4 kişi ise yağma suçundan adliyeye sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:13 Kaynak: AA

Feribot İskelesi, Battalgazi, Malatya, Güncel
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