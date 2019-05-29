Malatya'da haşereyle mücadele sürüyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi temiz çevre ve sağlıklı toplum anlayışı ile kent genelinde haşere ile mücadele çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi temiz çevre ve sağlıklı toplum anlayışı ile kent genelinde haşere ile mücadele çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.



Bahar mevsiminin aşırı yağışlı geçmesi nedeniyle haşerelerin sayısında ciddi bir artış olduğu, yağışlar nedeniyle ilaçlama süresinin geciktiği, ancak buna rağmen havaların ısınmasıyla birlikte haşereye karşı etkin bir mücadeleye başlandığı bildirildi.



720 mahalleye 24 araç, 195 makine ve teçhizat, 70 ekiple hizmet veren Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığının biyosidal ürün uygulama yönetmeliğine uygun ilaçlar kullanarak, insan sağlığını tehdit edecek her türlü unsuru ortadan kaldırıyor.



Karasinek, tatarcık ve sivrisinek larvalarının ergin hale gelip uçmadan kaynağında yok edilebilmesi için ayrı çalışmalar yapan ekipler, üreme alanlarında 20-24 günlük periyotlarla ilaçlama yapıyorlar.



Büyükşehir Belediyesi İlaçlama Ekipleri, PTT'ye ait menholleri, kuyular, dereler, fosseptikler, havuzlar, kanaletler, sulu bodrumlar, köprü altları, çöp konteynerleri, hayvan barınakları, organik atıkların bulunduğu kaynak alanları, sulak alanlar ve yeşil alanlar da bu çalışmalarını daha yoğun bir şekilde sürdürüyor.



İnsan sağlığını tehdit eden vektörlerin yaşam alanlarının azaltılması için vatandaşları uyaran Büyükşehir Belediyesi, çöp torbalarının belirlenen saatler dışında dışarıya çıkarılmamasını, vatandaşların yoğun olarak kullandığı parklarda ve piknik alanlarında çöplerin gelişi güzel ve dağınık bırakılmaması konularında uyarılarda bulundu. - MALATYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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