Malatya'da bağış kumbarasını çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Malatya'da bağış kumbarasını çalan şüpheli yakalandı

30.07.2022 16:02
Malatya'da bağış kumbarasını çalan şüpheli yakalandı

Malatya'da, hasta bir çocuğun tedavisi için toplanan bağışın toplandığı kumbarayı çaldığı tespit edilen zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da, hasta bir çocuğun tedavisi için toplanan bağışın toplandığı kumbarayı çaldığı tespit edilen zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İnönü Caddesi Emeksiz Parkı yakınlarında SMA hastası 2 yaşındaki Destan Duru için toplanan yardımların bulunduğu kumbaranın çalındığı fark edildi.

Durumun iletilmesi üzerine Battalgazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğince kamera görüntüleri incelenerek, şüpheli M.A'nin kimliği belirlendi.

Zanlı M.A'yı yakalayan ekipler, kumbaradaki 443 lirayı da muhafaza altına aldı.

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Kaynak: AA

Malatya, Destan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da bağış kumbarasını çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da bağış kumbarasını çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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