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Malatya'da hat sanatı ustası 8 yılda 150 camiye motif işledi

54 dakika önce

MALATYA'da, hat sanatı ustası Hacı Kırnık (35), 8 yılda kentteki 150 camiye el çizimi ile hat sanatı işledi.

Malatya'da hat sanatı ustası 8 yılda 150 camiye motif işledi, System.String[]


MALATYA'da, hat sanatı ustası Hacı Kırnık (35), 8 yılda kentteki 150 camiye el çizimi ile hat sanatı işledi. Kırnık, kullandıkları kalemin ucunu açtıkları sırada dökülen tortuları ise ölümü hatırlamak için sakladığını söyledi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde hat kursu eğitmeni olan hattat Hacı Kırnık, 60 öğrenciye kurs veriyor. 15 yıldır eğitmenlik yapan Kırnık, altın tozuyla eskitilmiş kağıt üzerine Kur'an-ı Kerim ayetlerini işliyor. Hat ustası Kırnık, 8 yılda 150 caminin el çizimini gerçekleştirdi. Kırnık, ibadethanelere yaptıkları gibi hat sanatının farklı alanlarında da çalışmalarının olduğunu belirterek, "Bugüne kadar yaklaşık bin öğrenci yetiştirdik burada. Başarılar içerisinde şu an yaklaşık 27 öğrencimiz bu meslekte eğitimci olarak görev yapmaktalar. Bir hattatın hayali Kur'an- ı Kerim'i yazmaktır ve ibadethaneleri süslemektir. Biz de bu noktada üzerimize düşen sorumluluğu yapmaya çalışıyoruz. Şu an Malatya'nın yaklaşık 150 mescit ve camisinin kalem işini yaptık" dedi.
Hat sanatında kullandığı kalemlerin tortularını da sakladığını anlatan Kırnık, şöyle konuştu:
"Hüsn-i hat sanatı 'tasavvuf' anlamında ve dini anlamında insanı doyuran bir sanat, maddeden ziyade manaya geçen bir sanattır. Böyle olduğu için de bizler de her an ölümü hatırlıyoruz. Her açtığımızda kalemlerin tortularını biriktiririz, 'bunlar neden biriktirilir' derlerse de, 'öldüğümüzde gasil suyumuzu ısıtılması için' deriz. Aslında bunun sebebi şudur; kişinin her gün ömrü kalem gibi açtığını anlatmak ve her açtığımız kalemde de ömrümüzün geçtiğini hatırlamak, ölümü hatırlamaktır."

- Malatya
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:59 Kaynak: DHA
Malatya, Kültür Sanat
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