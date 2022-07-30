Aşırı sıcaklar yangına sebep oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Aşırı sıcaklar yangına sebep oluyor

30.07.2022 15:38
Aşırı sıcaklar yangına sebep oluyor

Malatya'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birlikte kent genelinde çok sayıda ot ve bahçe yangını yaşandı.

Malatya'da hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile birlikte kent genelinde çok sayıda ot ve bahçe yangını yaşandı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangınlarda birçok bahçe ve ağaç zarar gördü.

Malatya'da hava sıcaklıklarının artması ile birlikte kırsal mahallelerde de yangınlar yaşandı. Sabah saatlerinde Doğanyol ilçesine bağlı Konurtay Mahallesinde otluk alanda başlayan yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bahçelere sıçrayan yangında kullanılmayan 2 ev de yanarken bölgeye gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşların da desteği ile yangın kontrol altına alındı.

Kent genelinde yaşanan aşırı sıcaklıkların neden olduğu 20'e yakın bahçe ve örtü yangını da ekipler tarafından söndürülerek kontrol altına alındı. - MALATYA

YORUMLAR
500
Polis futbol turnuvasında 'kadına şiddete' dikkat çekti Polis futbol turnuvasında 'kadına şiddete' dikkat çekti Malatya'da itfaiye ot ve orman yangınlarına müdahale etti Malatya'da itfaiye ot ve orman yangınlarına müdahale etti
Kaynak: İHA

Malatya, Bahçe, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aşırı sıcaklar yangına sebep oluyor - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:28 Fenerbahçe'den karşı atak! UEFA'ya Dinamo Kievli futbolcuların videoları gönderildi
15:23 Gamze Özçelik'in kız kardeşi görenleri şaşkına çevirdi! Ablasına ikizi gibi benziyor
15:22 Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olursa CHP koltuğuna kim geçecek? İşte konuşulan adaylar...
14:55 Fenerbahçe'den Lucescu açıklaması! Neden basın toplantısına çıkmadı?
14:43 Bodrum'daki fiyatlara bir isyan da Merve Boluğur'dan geldi: Bu nedir baba?
14:18 Gazeteci Özlem Gürses, muhalefetin iktidarın adımlarını önceden öğrendiğini iddia etti
14:18 Duygu sömürüsü yapan tekerlekli sandalyedeki dilenci, zabıtayı görünce düzeldi
14:18 12 yaşındaki Onur'u öldüren maganda 300 saatlik görüntü izlenerek bulundu
14:13 Afyonkarahisar acı olay! Kendi oğlunu otomobille çarpıp öldürdü
14:07 KOM'dan dev operasyon! İstanbul'da 88 bin 500 litre kaçak yakıt ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2022 15:39:39. #1.11#
SON DAKİKA: Aşırı sıcaklar yangına sebep oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement