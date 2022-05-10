Malatya'da havalandırma boşluğuna düşen kedi duvar kırılarak kurtarıldı - Son Dakika
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Malatya'da havalandırma boşluğuna düşen kedi duvar kırılarak kurtarıldı

10.05.2022 17:25
Malatya'da havalandırma boşluğuna düşen kedi duvar kırılarak kurtarıldı

Malatya'da bir iş yerinin havalandırma boşluğuna düşen kedi, duvar kırılarak kurtarıldı.

Malatya'da bir iş yerinin havalandırma boşluğuna düşen kedi, duvar kırılarak kurtarıldı.

Merkez Yeşilyurt ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'ndeki Çekirdek Pasajı içerisinde bir iş yerinin havalandırma boşluğundan ses geldiğini duyan çalışanlar, itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler, 30 dakikalık çalışma sonucu duvarı kırarak kediyi çıkardı.

Kedi, veteriner kontrolünün ardından serbest bırakıldı.

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Yeşilyurt, Hamidiye, Malatya, kedi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da havalandırma boşluğuna düşen kedi duvar kırılarak kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da havalandırma boşluğuna düşen kedi duvar kırılarak kurtarıldı - Son Dakika
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