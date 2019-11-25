Son Dakika Haberleri: Malatya'da havuza düşen işçi hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da havuza düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Malatya'da havuza düşen işçi hayatını kaybetti

6 saat önce

Malatya'da havuza düşen temizlik işçisi hayatını kaybetti.

Malatya'da havuza düşen işçi hayatını kaybetti, System.String[]

Malatya'da havuza düşen temizlik işçisi hayatını kaybetti.


Olay, Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Vakar Sokak Villa Kent konutlarında bir evde temizlik işçisi olarak çalışan Mehmet Tufan (56), evin havuzuna düştü. Durumun fark edilmesi üzerine temizlik işçisi Turgut Özal Tıp Fakültesine kaldırıldı. Tufan, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Talihsiz işçinin cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Battalgazi, Malatya, İşçi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:57 Kaynak: İHA
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