Malatya'da havuzda feci ölüm
1 saat önce
Malatya'da bir yüzme havuzunda zemine kafa üstü çakılan genç feci şekilde can verdi.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:04 Kaynak: İHA
'da bir yüzme havuzunda zemine kafa üstü çakılan genç feci şekilde can verdi.
Olay, Malatya- Elazığ
karayolu 6'ncı kilometresinde bulunan özel bir yüzme havuzunda meydana geldi. İddiaya göre, yüzme havuzuna giden İnanç Can (21) havuza kafa üstü atladı. Atlayış sonrasında kafası beton zemine çakılan genç olay yerinde feci şekilde can verdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İnanç Can'ın cansız bedeni, olay yerinde yapılan inceleme sonrası otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. - MALATYA
Dolandırıcılar Facebook'u mesken tuttu! İş başına 8 bin TL istiyorlar Otomobilini vatandaşların üzerine süren gencin, tüfek ve bıçakla adam yaralama olayı bulunuyor Evin ortasında taşla yaşıyorlar! "Yer altı şehrinin girişlerinden biri olabilir" Kontrolden çıkan minibüs yol ile balkon arasına sıkıştı