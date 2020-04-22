Malatya'da havuzda mahsur kalan köpek kurtarıldı - Son Dakika

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Malatya'da havuzda mahsur kalan köpek kurtarıldı
12 dakika önce
Malatya'da havuzda mahsur kalan köpek kurtarıldı Malatya'da bir evin havuzuna düşerek mahsur kalan köpek kurtarıldı.
Malatya'da havuzda mahsur kalan köpek kurtarıldı
MALATYA - Malatya'da bir evin havuzuna düşerek mahsur kalan köpek kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre; Doğanşehir ilçesi'nde meydana gelen olayda, hafta sonu gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bahçesinde bulunan bağ evine giden Ramazan Sabancı, evin havuzuna düşerek,mahsur kalan köpeği fark etti.Sabancı, bir süre yaptığı çalışma sonrasında köpeği bulunduğu yerden çıkardı.Sağlık durumunun iyi olduğu gözlenen köpek bahçe içerisinde gözden kayıp olurken, Sabancı olayın mutluluğunu yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 03:15 Kaynak: İHA
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