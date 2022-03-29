Malatya'da hayırsever iş insanının desteğiyle yapılan ortaokul hizmete açıldı - Son Dakika
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Malatya'da hayırsever iş insanının desteğiyle yapılan ortaokul hizmete açıldı

29.03.2022 14:20
Malatya'da hayırsever iş insanının desteğiyle yapılan ortaokul hizmete açıldı

Malatya'da hayırsever işadamı Rıdvan Mertöz ile Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla inşa edilen 24 derslik ortaokul törenle açıldı.

Malatya'da hayırsever işadamı Rıdvan Mertöz ile Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla inşa edilen 24 derslik ortaokul törenle açıldı.

Battalgazi ilçesine bağlı Çöşnük Mahallesi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Vali Aydın Baruş, Rıdvan Mertöz Ortaokulu'nun hayırlı olmasını temenni etti.

Baruş, hayırsever Mertöz'ün belediye ile işbirliği içerisinde hızlıca okulu tamamlayarak hizmete sunduğunu aktararak, "Bu okulda 24 derslikte diğer ek derslikleri de kullanmak suretiyle 863 öğrenci öğrenim görüyor. Okulun mahalleye getirdiği canlılığı düşünün. Burası çocuklarımızın cıvıltıları ile eğitim ve öğretim havası içerisinde mahallenin huzuruna huzur, sevincine sevinç katacak." diye konuştu.

Kentte eğitim alanında devam eden 70'in üzerinde yatırım bulunduğunu aktaran Baruş, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in Malatya'ya geldiğinde verdiği 40 anaokulu ve 20 ilkokul müjdesiyle birlikte bu sayının 130'un üzerine çıkacağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, en güzel yatırımın insana yapılanın olduğunu, okulun yapıldığı arsayı belediye olarak kamulaştırdıklarını belirtti.

İş insani Rıdvan Mertöz ise okulun temelini 3 Temmuz 2021'de attıkları, inşa sürecinde 4 kez İstanbul'dan buraya geldiğini belirtti.

Yaklaşık 45 yıllık iş hayatının 25 yılında eğitime katkıda bulunduklarını dile getiren Mertöz, "Okulumuzun eksikleri var, temmuz, ağustos aylarında basketbol sahası yaptıracağız. Bodrum kattaki çok amaçlı salonu öğrencilerin daha fazla faydalanacağı hale getireceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Baruş, Gürkan ve Mertöz okulu gezdi.

Açılış törenine, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ercan Altın, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, bazı kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Malatya'da hayırsever iş insanının desteğiyle yapılan ortaokul hizmete açıldı
Malatya'da hayırsever iş insanının desteğiyle yapılan ortaokul hizmete açıldı
Malatya'da hayırsever iş insanının desteğiyle yapılan ortaokul hizmete açıldı
Malatya'da hayırsever iş insanının desteğiyle yapılan ortaokul hizmete açıldı

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Malatya, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Malatya'da hayırsever iş insanının desteğiyle yapılan ortaokul hizmete açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da hayırsever iş insanının desteğiyle yapılan ortaokul hizmete açıldı - Son Dakika
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