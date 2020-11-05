Malatya'da hayırseverlerden 2 engelliye tekerlekli sandalye - Son Dakika

Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu, 2 engelliye hayırseverler tarafından alınan tekerlekli sandalyeleri teslim etti.

Kent Konseyinden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Naile Altuntaş, engellilerin hayatına dokunmak adına her alanda çalışmalar yapmaya özen gösterdiklerini belirtti.

Altuntaş, şunları kaydetti:

"Yapmış olduğumuz farkındalık çalışmaları neticesinde ihtiyaç sahibi ve yardımsever insanları bir araya getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Engellilerin hayatın her alanında olması adına yapmış olduğumuz etkinliklere ve farkındalık çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğiz. Gönlü güzel hayırsever vatandaşlarımıza yapmış oldukları desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Bu anlamda bir köprü vazifesi görmeye devam edeceğiz."

Tekerlekli sandalyeleri alan aileler ise sosyal yardımlaşma ve dayanışma adına yapılan desteklerin çok anlamlı olduğunu ifade ederek hayırseverlere teşekkür ettiler.