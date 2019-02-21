Son Dakika Haberleri: Malatya'da Hayvan Yetiştiricilerine Bilgilendirme

Malatya'da Hayvan Yetiştiricilerine Bilgilendirme

35 dakika önce

Malatya'nın Arguvan ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Malatya'da Hayvan Yetiştiricilerine Bilgilendirme, System.String[]
Malatya'nın Arguvan ilçesinde küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Malatya İli Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Arguvan ilçesi Bozburun Mahallesi'ndeki toplantıda konuşan birlik başkanı İhsan Akın, kırsal mahallelerde yetiştiricileri bilgilendirmek amacıyla düzenli olarak yetiştiricilerle bir araya gelerek toplantı düzenlediklerini belirtti.

Yetiştiricileri teşvik ve desteklemelerle ilgili bilgilendirdiklerini aktaran Akın, "Bozburun, Malatya'da en fazla küçükbaş hayvancılığın yapıldığı kırsal mahallemiz. Buranın en büyük sorunlarından birisi tapu kadastro problemidir. Hep birlikte herkesin elini ve bedenini taşın altına koyarak, bu sorunu çözmesi gerekiyor. Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Arguvan Belediye Başkanlığı ve siyasilerin mahallenin sıkıntılarının çözülmesi için el atması gerekiyor. Sizin sorunlarınızın çözüme kavuşturulması noktasında ilgili yerlere yazılı ve sözlü taleplerimizi ileteceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantı, soru cevap kısmıyla sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:21 Kaynak: AA

Bozburun, Arguvan, Malatya, Güncel
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