Malatya'da hayvan yetiştiricilerine düve desteği - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayvan yetiştiricilerine yönelik uygulanacak destek kapqsamında Malatya'da 40 düve dağıtılacak.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, düve alım desteği ile ilgili tebliğin yayımlandığı belirtilerek, "Yayım tarihi olan 4 Aralık 2020 tarihinden önce Türkvet'e kayıtlı işletmesi olan yetiştiriciler, işletme kapasitesini en fazla 20 başa tamamlayacak şekilde Düve Alım Desteğinden yararlanabilecektir. Desteklemesinden yararlanılan düveler 2 yıl süresince satılamamakta veya elden çıkarılamamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Detaylı bilginin İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden öğrenilebileceği de belirtilen açıklamada, "4 Aralık 2020 tarihinden önce Türkvet'e kayıtlı işletmesi olan yetiştiricilerin bakanlıkça belirlenecek teknik ve sağlık şartlarına uygun olarak düve yetiştirici merkezlerinden, hastalıktan ari işletmelerden, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden, Tarım Kredi Kooperatifleri ve iştirakleri ile yetiştirici-üretici örgütlerinden temin edilen gebe veya gebe olmayan damızlık düvelerden en az 1 en fazla 20 baş düve alımları karşılığında düve alım bedelinin yüzde 40'ı (Desteklemeye esas 2020 yılı Bakanlık birim fiyatları esas alınacaktır.) oranında hibe verilecektir" denildi. - MALATYA