24 saat esasına göre yaya, motorlu devriyeler ile kritik bölgelerde tesis edilen kontrol noktaları ve karadan, havadan trafik denetimleriyle gerekli tedbirler alınırken, denetimlerin bayram tatili boyunca süreceği bildirildi. - MALATYA

Malatya- Elazığ karayolu başta olmak üzere kent genelinde gerçekleştirilen denetimlerde jandarma ekipleri alkol ve emniyet kemeri kontrollerini artırırken, denetimlerde hız limitinin üzerinde seyreden araç sürücülerine cezai işlem uygulanıyor.

Kaynak: İHA

Jandarma, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Malatya'da helikopter destekli trafik denetimi - Son Dakika

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