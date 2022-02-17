Malatya'da hemzemin geçitlerin yerine üst geçit yapılacak - Son Dakika

AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, 3 demiryolu hemzemin geçidin yerine 138 milyon lira bedelle, 1 üst geçit, 2 çok plakalı koruge menfez yapılacağını bildirdi.

Tüfenkci'nin iletişim ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tüfenkci, bu yıl kentteki 3 demiryolu hemzemin geçidinde alt ve üst geçit yapılmasının planlandığını belirtti.

Çalışmayla ilgili Tüfenkci, "Malatya-Çetinkaya demiryolu hattı üzerinde Kuzey Kuşak Yolu'nun devamı olan Samanköy'deki hemzemin geçidin yerine üst geçit yapılacak. Buranın ihalesi yapıldı. Bu yıl içerisinde inşaatına başlanarak tamamlanması hedefleniyor. Yine Malatya- Diyarbakır hattı üzerinde yer alan Hatunsuyu ve Hasırcı bölgelerindeki 2 adet hemzemin geçitler de kaldırılarak yerlerine çok plakalı koruge menfez yapılacak. Toplam proje bedeli 138 milyon lira." ifadelerini kullandı.