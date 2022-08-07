Malatya'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı eşek arabasının sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Malatya'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı eşek arabasının sürücüsü yaralandı

07.08.2022 23:30
Malatya'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı eşek arabasının sürücüsü yaralandı

Malatya'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı eşek arabasının sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Malatya'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı eşek arabasının sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'dan Malatya'ya seyir halinde olan B.E. idaresindeki yük treni, Battalgazi ilçesi Dolamantepe Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Mehmet Kal'ın (70) kullandığı eşek arabasına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan Kal'ın hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

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Kaynak: AA

Malatya, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı eşek arabasının sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Malatya'da hemzemin geçitte yük treninin çarptığı eşek arabasının sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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