Kaza, sabah saatlerinde Görgü Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya 'dan İskenderun 'a giden, 53517 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitte sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 73 SF 719 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada yaralanan saman yüklü TIR'ın sürücüsü, ihbarla gelen ekipler tarafından çıkarılarak ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yük treni, hemzemin geçitte TIR'a çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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