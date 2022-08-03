Yük treni, hemzemin geçitte TIR'a çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Yük treni, hemzemin geçitte TIR'a çarptı: 1 yaralı

03.08.2022 12:52
Yük treni, hemzemin geçitte TIR'a çarptı: 1 yaralı

MALATYA'da, hemzemin geçitte yük treninin çarptığı saman yüklü TIR'ın sürücüsü yaralandı.

MALATYA'da, hemzemin geçitte yük treninin çarptığı saman yüklü TIR'ın sürücüsü yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Görgü Mahallesi'nde meydana geldi. Malatya'dan İskenderun'a giden, 53517 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitte sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 73 SF 719 plakalı TIR ile çarpıştı. Kazada yaralanan saman yüklü TIR'ın sürücüsü, ihbarla gelen ekipler tarafından çıkarılarak ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


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Kaynak: DHA

Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yük treni, hemzemin geçitte TIR'a çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Yük treni, hemzemin geçitte TIR'a çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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