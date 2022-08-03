Yük treni ile tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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Yük treni ile tır çarpıştı: 1 yaralı

03.08.2022 10:54
Yük treni ile tır çarpıştı: 1 yaralı

Malatya'da hemzemin geçitten geçmeye çalışan tıra, yük treni çarptı.

Malatya'da hemzemin geçitten geçmeye çalışan tıra, yük treni çarptı. Feci kazada yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Görgü Mahallesinde sabah saatlerinde yaşanan kazada, edinilen bilgiye göre İskenderun istikametine giden 53517 sefer sayılı yük treni sürücü ismi öğrenilemeyen 73 SF 719 plakalı saman yüklü tıra çarptı. Kazada tırın ön kısmı büyük çapta hasar alırken yaralanan sürücüsü, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin tedbir aldığı kazayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı. - MALATYA

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Kaynak: İHA

İskenderun, Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yük treni ile tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yük treni ile tır çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika
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