Malatya'da Hentbol Müsabakaları Sona Erdi
1 saat önce
Türkiye Hentbol Federasyonu faaliyet programında yer alan Kulüpler Arası Küçük Erkek Hentbol Grup Müsabakaları Malatya'da sona erdi.
Türkiye
Hentbol Federasyonu faaliyet programında yer alan Kulüpler Arası Küçük Erkek Hentbol Grup Müsabakaları Malatya
'da sona erdi. Battalgazi
Spor Salonu'nda oynanan müsabakalara Malatya, Kayseri
ve Adıyaman
'dan takımlar katıldı. İki gün süren yarışlar sonunda Malatya Büyükşehir Belediyespor
, Kayseri Büyükşehir Belediye Spor AŞ'yi finalde 21-19 yenerek yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.
Müsabaka sonunda açıklama yapan Malatya Büyükşehir Belediyespor Antrenörü Yeliz Çakır Fırat
, mutlu olduklarını belirterek, "Müsabakalara iyi hazırlandık. Sporcularıma ve emeği geçen yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Yarı final müsabakalarında Malatya'yı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:19 Kaynak: AA
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