Malatya'da HES kodunun zorunlu uygulama alanı genişletildi - Son Dakika

Malatya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi/özel okul ve kurumlara girişler ile kahvehane, dernek lokali, lunapark, berber, güzellik salonu, hamam ve sauna gibi yerlere girişlerde HES kodu kontrollerinin zorunlu yapılmasına karar verdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Aydın Baruş başkanlığında, Valilik Toplantı Salonunda toplanarak, kontrollü sosyal hayat dönemine ilişkin kararlar aldı.

Kurul, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında HES kodu kontrolü zorunluluğu getirilen şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan araçlar, şehir içi toplu taşıma araçları, kamu kurumları gibi yerlere yenilerini ekledi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm resmi/özel okul ve kurumlara girişlerde, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler, kooperatifler ve kat malikleri tarafından düzenlenecek genel kurul dahil, kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin girişlerinde HES kodu kontrolü yapılmasının zorunu hale getirilmesine karar verdi.

Ayrıca toplantıda, kahvehane, kıraathane, oturma alanı bulunan çay ocakları, internet kafe, internet salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonu, dernek lokali, lunapark, berber, kuaför, güzellik salonu, güzellik merkezleri, hamam, sauna ve masaj salonu, kaplıca, nikah salonu, düğün salonu, tiyatro gibi kültürel aktivite yerleri, kütüphane, spor salonları, spor merkezleri ve halı saha işletmelerinin girişlerinde de HES kodu kontrollerinin yapılmasının zorunlu hale getirilmesi kararlaştırıldı.

Toplu taşıma araçları ve ticari taksileri kullanan şoförler ile yolcuların HES kodu kontrollerinin ise kolluk görevlilerince düzenli olarak yapılmasına karar verildi.

Kentte kamu kurum ve kuruluşlarında kademelendirilmiş mesai başlama ve bitiş saatlerinin 22 Mart 2021 tarihinden itibaren vardiya sistemi ile görev yapan bölge müdürlükleri ve kurumlar ile İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü'nde saat 07.00, 08.00 veya 09.00'da başlayarak kademeli olarak devam etmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediyelerinde mesai saatlerinin 08.30-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanmasına, diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ise 09.00-12.30, 13.00-17.00 olarak uygulanmasına karar verildi.