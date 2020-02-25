Malatya'da "Hikayelerle Anadolu İrfanı" konferansı düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da 'Hikayelerle Anadolu İrfanı' konferansı düzenlendi - Son Dakika

Malatya'da "Hikayelerle Anadolu İrfanı" konferansı düzenlendi

6 saat önce

Malatya'da Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen "Hikayelerle Anadolu İrfanı" konferansı düzenlendi.

Malatya'da

Malatya'da Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen "Hikayelerle Anadolu İrfanı" konferansı düzenlendi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, gençlerin toplum içindeki yeri ve gençlere öz güven aşılanması adına düzenlenen konferansın açılışında konuşan AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, geleceğin teminatının gençler olduğunu belirterek, konferansın düzenlenmesine katkı ağlayanlara teşekkür etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise gençlerin yanında olduklarını dile getirerek, ilçeye Gençlik Eğitim ve Etüt Merkezi kazandırmak amacıyla çalışma yaptıklarını hatırlattı.

Hanımınçiftliği Mahallesi'nde merkezi hayata geçireceklerini aktaran Güder, "İnşallah bu eğitim ve öğretim yılının sonunda gençlerin istifadesine sunacağız. Millet Kıraathanesi çalışmalarımız var. Amacımız geçmişten aldığımız emaneti, ecdadın ilim irfan sahibi insanların bölgede oluşturmuş olduğu kültürü, ilimi ve irfanı layıkıyla ile sizlere teslim etmektir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bekir Develi konferans verdi.

Konferansı, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş dinledi.

Battalgazi, AK Parti, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 05:12 Kaynak: AA
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