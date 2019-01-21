Son Dakika Haberleri: Malatya'da Hırsızlık İddiası

Malatya'da Hırsızlık İddiası

1 saat önce

Malatya'da jandarma ekipleri kırsal mahallelerde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Malatya'da Hırsızlık İddiası, System.String[]
Malatya'da jandarma ekipleri kırsal mahallelerde hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarmaya Yazıhan ilçesi Boztepe Recai Kutan Barajı ile Akyazı ve Boztepe Mahalleleri çevresinde şüpheli bir pikabın dolaştığı ihbarı geldi.

Ekipler, durdurdukları pikapta, hurda demir direk ve demir parçaları bulunduğunu tespit etti.

Çevrede araştırma yapan ekipler, bir işletme binasına ait demir çubukların ve parçalarının kırılmak suretiyle alındığını belirledi. Pikapta bulunan şüpheliler A.Y, Y.E, A.A. ve N.K, gözaltına alındı.

Şüpheliler ifadelerinde malzemeleri işletme binasından aldıklarını belirtti.

Pikapta 15 tane 3,5 metre uzunluğunda demir çubuk, 12 metre uzunluğunda, 40 milimetre çapında demir parçası ve farklı uzunluklarda demir ve hırdavat bulundu.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:46 Kaynak: AA

Yazıhan, Jandarma, Malatya, Güncel
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