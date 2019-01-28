Son Dakika Haberleri: Malatya'da Hırsızlık İddiası

Malatya'da Hırsızlık İddiası

1 saat önce

Malatya'da düzenlenen iki ayrı hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Malatya'da Hırsızlık İddiası, System.String[]
Malatya'da düzenlenen iki ayrı hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir inşaattan demir iskele yolu ile portatif tekerlekli iskelelerin çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Hurdacılar Sitesi'nde çaldığı eşyaları satmaya çalışan şüpheliyi yakaladı.

Ayrıca Özsan Sanayi Sitesi'nde bulunan bir iş yerinde yaşanan hırsızlık sonrası inceleme yapan ekipler, olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:31 Kaynak: AA

Yeşilyurt, Malatya, Güncel
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