Malatya'da Hırsızlık İddiası
44 dakika önce
Malatya'da 2 şüpheli, hırsızlık iddiasıyla gözaltına alındı.
Malatya
'da 2 şüpheli, hırsızlık iddiasıyla gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklama göre, Yeşilyurt
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Görgü Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi sırasında metruk Vagon Onarım Fabrikası'nın lojmanlarında 2 şüpheli bulunduğunu belirledi.
Ekipler, şüpheliler M.Y.A. ve M.Ş'yi fabrikanın metruk lojmanlarına ait demirleri sökerek götürmeye çalıştığı sırada yakaladı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:43 Kaynak: AA
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