Son Dakika Haberleri: Malatya'da Hırsızlık İddiası

Malatya'da Hırsızlık İddiası

44 dakika önce

Malatya'da 2 şüpheli, hırsızlık iddiasıyla gözaltına alındı.

Malatya'da Hırsızlık İddiası, System.String[]
Malatya'da 2 şüpheli, hırsızlık iddiasıyla gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklama göre, Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Görgü Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi sırasında metruk Vagon Onarım Fabrikası'nın lojmanlarında 2 şüpheli bulunduğunu belirledi.

Ekipler, şüpheliler M.Y.A. ve M.Ş'yi fabrikanın metruk lojmanlarına ait demirleri sökerek götürmeye çalıştığı sırada yakaladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:43 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Soylu'dan "Polis, Göstericiyi Taciz Etti" İddiasına Yanıt: Elimizde Öyle Belgeler Var ki, Herkes Gerçeği Görecek Çanakkale'de Meydana Gelen Deprem Sonrası Marmara Bölgesi İçin Rahatlatan Açıklama

Bakan Albayrak, KDV İadelerini 10 İş Günü İçerisinde Yapacak Düzenlemeyi Açıkladı Melike Taner ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Acun Ilıcalı'dan Şaşırtan Açıklama!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.2.2019 21:27:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da Hırsızlık İddiası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]