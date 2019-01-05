Malatya'da Hırsızlık Operasyonu

Malatya
'da çeşitli hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.
Alınan bilgeye göre, Malatya Jandarma
Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen hırsızlık ve mala zarar verme olaylarına karıştığı tespit edilen C.Y, ekiplerin yaptığı çalışma sonucu yakalandı.
Zanlının ifadesinde, gerçekleştirdiği hırsızlık olaylarında yanında M.I ile M.Ç'nin da bulunduğunu söylemesi üzerine jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Jandarma ekiplerince kent merkezi ve Darende
ilçesinde yakalanan M.I ve M.Ç, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Öte yandan eş zamanlı olarak şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda bir çok hırsızlık olayından elde edildiği değerlendirilen çok sayıda malzemeler ele geçirildi.