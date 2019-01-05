Son Dakika Haberleri: Malatya'da Hırsızlık Operasyonu

Malatya'da Hırsızlık Operasyonu

14 dakika önce

Malatya'da çeşitli hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

Malatya'da Hırsızlık Operasyonu, System.String[]
Malatya'da çeşitli hırsızlık olayına karıştıkları iddia edilen 3 zanlı tutuklandı.

Alınan bilgeye göre, Malatya Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde meydana gelen hırsızlık ve mala zarar verme olaylarına karıştığı tespit edilen C.Y, ekiplerin yaptığı çalışma sonucu yakalandı.

Zanlının ifadesinde, gerçekleştirdiği hırsızlık olaylarında yanında M.I ile M.Ç'nin da bulunduğunu söylemesi üzerine jandarma ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Jandarma ekiplerince kent merkezi ve Darende ilçesinde yakalanan M.I ve M.Ç, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Öte yandan eş zamanlı olarak şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda bir çok hırsızlık olayından elde edildiği değerlendirilen çok sayıda malzemeler ele geçirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:03 Kaynak: AA

Jandarma, Malatya, Güncel
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