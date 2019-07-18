Son Dakika Haberleri: Malatya'da hırsızlık operasyonu
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Malatya'da hırsızlık operasyonu

3 saat önce

Malatya'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.

Malatya'da hırsızlık operasyonu, System.String[]
Malatya'da evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde Malatya kent merkezinde 3 evden hırsızlık yapan, ayrıca bir eve de zarar veren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, kimliklerini belirlediği 5 zanlının Sivas, Mardin ve Diyarbakır'da da hırsızlık olaylarına karıştığını tespit etti.
Adresleri belirlenen ve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk etti.
Zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:35 Kaynak: AA
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