Malatya'da hırsızlık operasyonuna 2 gözaltı - Son Dakika

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Yeşilyurt ilçesi Özal Mahallesi'nde faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılmasına yönelik hırsızlık yaptığı tespit edilen 2 şahsın ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Eşi evini yakıp, kendisi ve kardeşini pompalı tüfekle vurdu: Can korkum var benim