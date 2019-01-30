Malatya'da Hırsızlık Şüphelisi 2 Kadın Tutuklandı
1 saat önce
MALATYA'da, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan Ş.U. ile E.U. adlı kadınlar, mahkemece tutuklandı.
MALATYA'da, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan Ş.U. ile E.U. adlı kadınlar, mahkemece tutuklandı. Polis
ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık yaptıkları belirlenen ve haklarında yakalama kararı olan Ş.U. ile E.U.'yu adreslerinde yakaladı. Şüphelilerin gözaltına alındıkları evlerinde yapılan aramada, çalıntı olduğu saptanan çok sayıda malzemeye de el konuldu. Emniyetteki sorgunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:13 Kaynak: DHA
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