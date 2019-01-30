Son Dakika Haberleri: Malatya'da Hırsızlık Şüphelisi 2 Kadın Tutuklandı

Malatya'da Hırsızlık Şüphelisi 2 Kadın Tutuklandı

1 saat önce

MALATYA'da, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan Ş.U. ile E.U. adlı kadınlar, mahkemece tutuklandı.

Malatya'da Hırsızlık Şüphelisi 2 Kadın Tutuklandı, System.String[]
MALATYA'da, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan Ş.U. ile E.U. adlı kadınlar, mahkemece tutuklandı.

Polis ekipleri, kentin çeşitli bölgelerinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık yaptıkları belirlenen ve haklarında yakalama kararı olan Ş.U. ile E.U.'yu adreslerinde yakaladı. Şüphelilerin gözaltına alındıkları evlerinde yapılan aramada, çalıntı olduğu saptanan çok sayıda malzemeye de el konuldu. Emniyetteki sorgunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 05:13 Kaynak: DHA

Polis, Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Genç Adam, Eskort Sitesinden Tanışıp Birlikte Olduğu Kadının Sevgilisinin Tuzağına Düştü İYİ Partili Aday Adayı, Seçim Broşürü Dağıtırken Hayatını Kaybetti

ATM'deki Tuzağa Dikkat! Vatandaşın Şüphesi Kart Kopyalayan Düzeneği Ortaya Çıkardı Seda Akgül'den Olay Yaratan Açıklama: Para İçin Evlenen Kadın Aldatılır
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.1.2019 18:52:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da Hırsızlık Şüphelisi 2 Kadın Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]