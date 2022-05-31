Malatya'da hırsızlık ve mala zarar verme olayına karışan 6 zanlı tutuklandı

Malatya'da hırsızlık, mala zarar verme ile genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçlarından gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte ikametten hırsızlık, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma ve mala zarar verme olaylarına karışan şüphelileri yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 6 zanlı tutuklandı.