Malatya'da suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Malatya'da suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

31.07.2022 11:27
Malatya'da suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı

Malatya'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

Malatya'da hırsızlık yaparken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde açık balkon kapılarından girerek hırsızlık yapan şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu şüpheli M.K'yı suçüstü yakaladı.

M.K'nın çok sayıda hırsızlık kaydının bulunduğu, 20 bin lira değerinde ziynet eşyası, 1300 lira ve 2 cep telefonu çalınması gibi birçok hırsızlık olayının da şüphelisi olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

YORUMLAR
500
Malatya'da iki trafik kazası: 9 yaralı Malatya'da iki trafik kazası: 9 yaralı Bursa'da 120 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı Bursa'da 120 polisin katılımıyla asayiş uygulaması yapıldı
Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:00 Sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 12 yaralı
22:56 DEVA Partisi lideri Babacan'dan Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine cevap: Neden istifa ettiğimde kal diye ısrar ettin
22:42 Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
22:17 Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun, kendisine kulüp aramaya başladı!
22:00 Ankara'da üç farklı alevi kurumuna saldırı gerçekleşti! Kaçan şüpheli yolda yakalandı
21:54 AK Partili Hamza Dağ EYT için tarih verdi: 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek
21:53 ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı! Tekrar karantinaya girecek
21:39 Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık karşılaşmasında Sampdoria ile berabere kaldı!
21:33 Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına Meral Akşener'den tepki geldi: Sanırsınız müjde
21:21 Liverpool, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 11:27:35. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement