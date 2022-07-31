M.K'nın çok sayıda hırsızlık kaydının bulunduğu, 20 bin lira değerinde ziynet eşyası, 1300 lira ve 2 cep telefonu çalınması gibi birçok hırsızlık olayının da şüphelisi olduğu tespit edildi.

Kaynak: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da suçüstü yakalanan hırsızlık zanlısı tutuklandı - Son Dakika

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