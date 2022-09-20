Malatya'da hırsızlık suçundan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da hırsızlık suçundan 2 şüpheli tutuklandı

20.09.2022 16:04
Malatya'da hırsızlık suçundan 2 şüpheli tutuklandı

Malatya'da, hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Malatya'da, hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde 3 açıktan hırsızlıkla Üçbağlar Mahallesi'ndeki bir ikametten ev eşyasının çalınması olaylarına karıştığı belirtilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, hırsızlık şüphelileri M.K, K.K. ve M.Ş'yi operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. ve M.Ş. tutuklandı, K.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da hırsızlık suçundan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Malatya'da hırsızlık suçundan 2 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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