Malatya'da hırsızlık zanlıları 1680 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı - Son Dakika

Bu arada, çalınan malzemeler bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, yaptığı kapsamlı çalışmada yaklaşık 1680 saatlik kamera görüntüsü inceleyerek hırsızlığı gerçekleştiren 3 şüphelinin kimliğini belirledi.

Zanlıların, kapılarını açtıkları evlerde bulunan yaklaşık 170 bin lira değerindeki beyaz eşya, televizyon, halı, kanepe, mutfak malzemesi gibi eşyaları çaldıkları belirlendi.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 3 ay içerisinde kentte özellikle yaşlıların kış aylarında yakınlarının yanına gitmesini fırsat bilen şüphelilerin, ikametlerden hırsızlık gerçekleştirdiğini tespit etti.

Malatya 'da, farklı ikametlerden hırsızlık yapan ve 1680 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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