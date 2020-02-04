Malatya'da hırsızlık zanlıları 1680 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da hırsızlık zanlıları 1680 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı - Son Dakika

Malatya'da hırsızlık zanlıları 1680 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı

6 saat önce

Malatya'da, farklı ikametlerden hırsızlık yapan ve 1680 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Malatya'da hırsızlık zanlıları 1680 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı, System.String[]

Malatya'da, farklı ikametlerden hırsızlık yapan ve 1680 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 3 ay içerisinde kentte özellikle yaşlıların kış aylarında yakınlarının yanına gitmesini fırsat bilen şüphelilerin, ikametlerden hırsızlık gerçekleştirdiğini tespit etti.

Zanlıların, kapılarını açtıkları evlerde bulunan yaklaşık 170 bin lira değerindeki beyaz eşya, televizyon, halı, kanepe, mutfak malzemesi gibi eşyaları çaldıkları belirlendi.

Ekipler, yaptığı kapsamlı çalışmada yaklaşık 1680 saatlik kamera görüntüsü inceleyerek hırsızlığı gerçekleştiren 3 şüphelinin kimliğini belirledi.

Operasyonla gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, çalınan malzemeler bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eşini keserle öldüren kadının kızı: Ölmememiz için kendisini feda etti
Beşiktaş'ta çalışanına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan işveren tutuklandı Görüntüler İstanbul'dan! Uzakdoğu'dan gelen yolcular termal kamera ile tek tek incelendi Meteoroloji uzmanı: İstanbul için beklenen kar yağışında ortalama 5 cm kar göreceğiz

Son Dakika Haberleri
23:56 Emily Ratajkowski iç çamaşırlı fotoğrafını paylaştı, 1 milyon beğeni aldı
23:41 Utanç sergisi
23:41 Listenin 1'incisi
23:41 Fatma Turgut'tan yeni klip
23:41 Aslı Şen'den Crème de la Mer daveti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2020 00:09:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da hırsızlık zanlıları 1680 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]