Malatya'da hırsızlık zanlısı 180 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da hırsızlık zanlısı 180 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı - Son Dakika

Malatya'da hırsızlık zanlısı 180 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı

6 saat önce

Malatya'da, farklı adreslerden hırsızlık yapan ve 180 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

Malatya'da hırsızlık zanlısı 180 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı, System.String[]

Malatya'da, farklı adreslerden hırsızlık yapan ve 180 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı adreslerden 30 bin lira, 20 alkollü içecek ve 12 kilogram ceviz çalınması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, 30 farklı ikamet ve iş yerinden 180 saatlik kamera görüntüsünü inceleyerek, şüphelinin kimliğini tespit etti.

Operasyonla gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hakkında Zindaşti soruşturması açılan Burhan Kuzu'dan açıklama: Yargıyı rahat bırakın
Mısır'da ilk yeni tip koronavirüs vakası tespit edildi Bahçelievler'de çöken binanın etrafındaki 5 bina tedbir amaçlı boşaltıldı Bahçelievler'deki bina böyle çöktü! Saniye saniye panik anları

Son Dakika Haberleri
22:30 Çukur'da hamilelik bilmecesi çözülüyor! 88. bölüm fragmanı yayınlandı
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 00:52:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da hırsızlık zanlısı 180 saatlik kamera görüntüsü incelenerek yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]