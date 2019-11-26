Son Dakika Haberleri: Malatya'da hırsızlıktan 3 kişi tutuklandı
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da hırsızlıktan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika

Malatya'da hırsızlıktan 3 kişi tutuklandı

6 saat önce

Malatya'da işyerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla polis tarafından yakalanan 3 kişi mahkemece tutuklandı.

Malatya'da hırsızlıktan 3 kişi tutuklandı, System.String[]

Malatya'da işyerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla polis tarafından yakalanan 3 kişi mahkemece tutuklandı.


Malatya il Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce Yeşilyurt ilçesine bağlı Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Mahrukatçılar Sokak'ta bulunan bir işyerinde hırsızlık olayına karıştıkları belirlenen T.Y. ve R.U. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.


Öte yandan Emeksiz Caddesi'nde 'güveni kötüye kullanma' yöntemiyle R.S.'nin bir miktar parasını çalan Suriye uyruklu E.T. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. E.T. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MALATYA

Malatya, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
Adana'da vahşet! Genç kadın boğazı ve yüzü kesilmiş halde bulundu Sağlık çalışanları darp edilip silahlı saldırıya uğradı! Su kanalına uçan otomobili bıraktı, kaybolan altınlarını aradı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2019 02:03:52. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da hırsızlıktan 3 kişi tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]