Malatya'da hız denetimi yerli radarla yapılacak - Son Dakika

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından, Yerli ve Milli Mobil Hız Tespit Cihazları (MTS), Malatya'daki İl Jandarma Komutanlığına ait trafik uygulama noktalarında hizmete girdi.

Elazığ, Adıyaman ve Kahramanmaraş'ta aynı dönemde montajı yapılan ve personel eğitimleri tamamlanan yerli radar cihazları ile Malatya Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanındaki hız denetimlerine başlandı.

Hem araca monteli, hem seyyar olarak kullanımı yapılan radar cihazı, her bir araç için hızını, sınıfını, şeridini, lokasyonu, plaka ve araç görseli ile birlikte önemli birçok veri tespiti yapabilme kabiliyetine sahip bulunuyor. Yeni hız tespit sistemi yağmurlu, karlı ve sisli hava şartlarında gece ve gündüz kullanılabiliyor. Şerit ve araç sınıfı bazlı hız limiti ayarlanabilme imkanı sağlayan cihaz ile aynı anda 4 şeritli yollarda eş zamanlı birden çok aracın ihlal takibi yapılabiliyor.

Malatya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ercan Altın, uygulamalı eğitim noktasında radar cihazının kabiliyetlerini yerinde inceledi. Altın yaptığı açıklamada, "Yerli ve Milli radarımızı diğer radarlardan ayıran özelliği, birden fazla 4 şeritli yollarda birden fazla araçların aynı anda hız ihlallerini tespit edebilmesi, araçtan ayrı olarak seyyar olarak montajının yapılabilmesi, gece görüşü ile bütünleşip yağmurlu, karlı ve sisli havalarda kullanılabilmesidir" ifadelerini kullandı.

Jandarma olarak bu cihaz ile amaçlarının ceza yazmak değil, trafik güvenliğini en üst düzeye çıkarmak olduğuna dikkat çeken Altın, "Hızdan kaynaklı kazalar ile can ve mal kayıplarını en aza indirmektir. Yol kullanıcıları üzerindeki algılanan yakalanma riski duygusunun arttırılması amacıyla bu radar cihazlarının kullanımına Jandarma sorumluluk alanında başlanılmıştır" şeklinde açıklamasını tamamladı. - MALATYA