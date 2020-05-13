Malatya'da

Hekimhan Belediyesi, "Hoşgeldin Bebek" projesiyle hazırladıkları çantaları ailelere ulaştırıyor.

Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ, yaptığı açıklamada, yeni bebek sahibi olan aileler için içerisinde bir bebeğin ihtiyacı olan herşeyin bulunduğu bir çanta hazırladıklarını söyledi.

Böylelikle ailelere birer anı kalmasını istediklerini ifade eden Karadağ, belediye olarak her daim vatandaşın yanında olduklarını, doğumdan ölüme kadar ilçedeki herkesin ihtiyacına cevap vermeye çalıştıklarını kaydetti.