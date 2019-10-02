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Malatya'da hukukçulardan Nagehan Alçı'ya suç duyurusu

37 dakika önce

Bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle Gazeteci-Yazar Nagehan Alçı hakkında, Malatya Türk Hukuk Enstitüsü Derneği Malatya Şube Başkanlığı tarafından suç duyurunda bulunuldu.

Malatya'da hukukçulardan Nagehan Alçı'ya suç duyurusu, System.String[]

Bir televizyon programında sarf ettiği sözler nedeniyle Gazeteci-Yazar Nagehan Alçı hakkında, Malatya Türk Hukuk Enstitüsü Derneği Malatya Şube Başkanlığı tarafından suç duyurunda bulunuldu.


Dernek adına Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Av. Burak Gök, Nagehan Alçı'nın televizyon programında sarf ettiği sözleriyle Türkiye Cumhuriyeti Devletini aşağılamaya devam ettiğini ileri sürdü.


Alçı'nın sözleri ile suç işlediğini ifade eden Av. Gök, suç duyurusunda şu ifadelere yer verdi:


'Katil Devlet' İfadesi hukuk ve mantık tarafından korunması mümkün olmayan ya büyük bir cahilliğin ya da bir düşmanca kastın ürünü olabilir. Bu beyanların terör örgütlerinin dili ile paralellik taşıdığı gerçeği de dikkate alındığında, söz konusu ifadelerin Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni aşağılama ve itibarsızlaştırma kastı ile yapılmış açıklamalar olduğu anlaşılmaktadır. Nagehan Alçı, Türkiye Cumhuriyeti Devletine ' katil devlet' demek suretiyle, hem TCK 301 hem de TCK 216 ve nihayet TCK 218 maddelerini aleni şekilde ihlal etmiştir. Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden eden bu sözler cezasız kalamaz. Bu sebepler ile şüpheli hakkında soruşturma ve sonucunda kovuşturma yapılması ve nihayetinde hak ettiği cezaya çarptırılması için suç duyurusunda bulunulması gereği doğmuştur" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Nagehan Alçı, Türkiye, Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 05:15 Kaynak: İHA
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