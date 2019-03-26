Son Dakika Haberleri: Malatya'da Hurda Demir Hırsızlığı İddiası

Malatya'da Hurda Demir Hırsızlığı İddiası

8 dakika önce

Malatya'da hurda demir hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Malatya'da Hurda Demir Hırsızlığı İddiası, System.String[]
Malatya'da hurda demir hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçadağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karapınar Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi sırasında eski okul binasında 3 şüphelinin hurda demirleri kamyonete yüklediğini tespit eti.

Ekipler, hurda demirleri çalarak kamyonete yükleyen A.Ç, F.D. ve H.B.E'yi suçüstü yakaladı.

Öte yandan açıklamada, çalınan hurdaların yaklaşık bir ton olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 06:01 Kaynak: AA

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