Malatya'da Hurda Demir Hırsızlığı İddiası

Malatya'da hurda demir hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, gözaltına alındı.

Malatya'da hurda demir hırsızlığı yaptığı iddia edilen 3 şüpheli, gözaltına alındı.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçadağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karapınar Mahallesi'nde önleyici kolluk devriyesi sırasında eski okul binasında 3 şüphelinin hurda demirleri kamyonete yüklediğini tespit eti.



Ekipler, hurda demirleri çalarak kamyonete yükleyen A.Ç, F.D. ve H.B.E'yi suçüstü yakaladı.



Öte yandan açıklamada, çalınan hurdaların yaklaşık bir ton olduğu belirtildi.

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