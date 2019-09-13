Malatya'da hurda ve kitap hırsızı tutuklandı
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Malatya'da iş yerinden hurda malzeme ve eski kitap çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 04:04 Kaynak: AA
Malatya'da iş yerinden hurda malzeme ve eski kitap çaldığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, merkez Yeşilyurt ilçesi Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi'nde bir iş yerinden 6 ton hurda ve 30 ton kullanılmayan kitap çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Takibe alınan hırsızlık zanlısı M.K, polis ekiplerince yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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