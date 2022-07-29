Olay, dün Üçbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Çay ocağının önünde oturan Burak B., aralarında husumet olan Hakan G.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. İki bıçak darbesiyle yaralanan Burak B., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan Hakan G. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hakan G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Burak B. ise tedavisinin ardından taburcu oldu.Bu arada bıçaklı saldırı, ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Çay ocağında oturan husumetlisini bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.