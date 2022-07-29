Çay ocağında oturan husumetlisini bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Çay ocağında oturan husumetlisini bıçaklayan şüpheli tutuklandı

29.07.2022 16:00

MALATYA'da husumetli olduğu Burak B.'yi (68), çay ocağının önünde otururken bıçakla yaralayan Hakan G. (20), tutuklandı.

MALATYA'da husumetli olduğu Burak B.'yi (68), çay ocağının önünde otururken bıçakla yaralayan Hakan G. (20), tutuklandı.

Olay, dün Üçbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Çay ocağının önünde oturan Burak B., aralarında husumet olan Hakan G.'nin bıçaklı saldırısına uğradı. İki bıçak darbesiyle yaralanan Burak B., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaçan Hakan G. ise polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Hakan G., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Burak B. ise tedavisinin ardından taburcu oldu.Bu arada bıçaklı saldırı, ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


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Kaynak: DHA

Çay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çay ocağında oturan husumetlisini bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çay ocağında oturan husumetlisini bıçaklayan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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