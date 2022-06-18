Malatya'da husumetliler çatıştı: 2 ölü, 6 yaralı

MALATYA'da, husumetli iki grup arasında borç- alacak nedeniyle bir iş yerinde çıkan silahlı çatışmada 2 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Yeni Hamam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Akpınar Meydanı'nda bulunan bir kafede, daha önce kafenin işletmesiyle ilgili aralarında husumet bulunan iki grup, konuşmak için bir araya geldi. Borç- alacak nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü. Tüfek ve tabancaların kullanıldığı kavgada, Remzi Erşahin ile Halil Ulutaş olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgada 1'i darp sonucu 6 kişi ise yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri olayda kullanıldığı belirlenen 5 tabanca ile 1 tüfek ele geçirdi. Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran ile İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de olay yerinde inceleme yaptı. Polis, olaya karışan 5 kişiyi ise gözaltına aldı.Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.