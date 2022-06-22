18 Haziran'da bir iş yerinin işletmecisi ile bir grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi ölmüş, 6 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son Dakika | Silahlı kavgaya karışan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.