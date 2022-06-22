Son Dakika | Silahlı kavgaya karışan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Son Dakika | Silahlı kavgaya karışan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi

22.06.2022 17:33

Son dakika haberine göre Malatya'da 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Malatya'da 2 kişinin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Battalgazi ilçesine bağlı Yeni Hamam Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışmada Remzi Erşahin ile Halil Ulutaş'ın silahla öldürülmesi, 6 kişinin de yaralanmasına ilişkin gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

18 Haziran'da bir iş yerinin işletmecisi ile bir grup arasındaki silahlı kavgada 2 kişi ölmüş, 6 kişi de yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Silahlı kavgaya karışan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son Dakika | Silahlı kavgaya karışan 11 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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