Malatya'da huzur operasyonu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da huzur operasyonu - Son Dakika

Malatya'da huzur operasyonu

6 saat önce

Tüm Türkiye'de gerçekleştirilen 'Türkiye Huzur Uygulaması' kapsamında Malatya'da da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamada 5 bin 852 şahıs sorgulandı.

Malatya'da huzur operasyonu, System.String[]

Tüm Türkiye'de gerçekleştirilen 'Türkiye Huzur Uygulaması' kapsamında Malatya'da da eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamada 5 bin 852 şahıs sorgulandı.


Genel Asayiş ve Kamu Düzeninin devamının sağlanması adına tüm Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Türkiye Güven Huzur Uygulaması kapsamında Malatya'da da toplam 693 polisin katılımı ile denetimler gerçekleştirildi.


Halkın yoğun olarak bulunduğu alanlar başta olmak üzere, eğlence merkezleri, internet kafeler, umuma açık alanlar ve metruk binalarda kapsamlı olarak uygulama gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde toplam 5 bin 852 Şahsın GBT sorgulaması yapılırken, kontrol edilen 610 araçtan 8'inine 2 bin 6 TL ceza kesildi. 28 içkili yer ve tekel bayii olmak üzere toplam 276 umuma açık yerin de kontrol edildiği denetimlerde toplam 11 işyerine çeşitli nedenlerden dolayı tutanak tutuldu.


Kent geneli 77 metruk binanın da kontrol edildiği uygulamada 3 yoklama kaçağı şahsında yakalandığı bildirildi. Yine ypılan kontrollerde 128,16 gr esrar, 0.98 gr metamfetamin, 14 adet ecstasy hap ve 10 adet sentetik ecza hapı ele geçirilirken konuyla ilgili 2 şahsa işlem yapıldığı belirtildi. - MALATYA

Malatya, Türkiye, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 12:11 Kaynak: İHA
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