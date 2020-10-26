Malatya'da huzur uygulaması - Son Dakika

Malatya'da huzur uygulaması

26.10.2020 00:35
Malatya'da huzur uygulaması, System.String[]

Malatya'da yapılan denetimlerde, PKK/KCK terör örgütü üyesi olma suçundan aranan bir kişi yakalandı.

Malatya'da yapılan denetimlerde, PKK/KCK terör örgütü üyesi olma suçundan aranan bir kişi yakalandı.

Malatya'da 602 polisin katılımıyla 22 noktada 'huzur' uygulaması yapıldı. Uygulamada ayrıca korona virüs tedbirlerine yönelik denetimlerde gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen "huzur" uygulamasına Asayiş, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Yabancılar Şubesi ve Trafik Şubesinden ekipler katıldı. Suç ve suçluların önlenmesi ile vatandaşların huzuru için kent genelinde 602 polisin katılımıyla 22 noktada gerçekleştirilen uygulamada, PKK/KCK terör örgütü üyesi olma suçundan aranan bir kişi yakalanırken, 4 bin 825 şahsın GBT sorgusu yapıldı.

95 Eğlence Merkezi'nin denetlenerek bir iş yerine işlem yapıldığı uygulamalarda, karantinada olması gereken 12 kişi para cezası uygulandıktan sonra yurda yerleştirilirken, yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 17 kişi içinde işlem yapıldı.

Uygulamalarda ayrıca 967 araç kontrol edilirken,77 araç ve sürücüsüne çeşitli ihlallerden toplam 66 bin 174 TL cezai işlem uygulandı. İki araç ise trafikten men edildi. - MALATYA

Malatya'da huzur uygulaması
Malatya'da huzur uygulaması
Malatya'da huzur uygulaması

Malatya, Huzur, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da huzur uygulaması - Son Dakika

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