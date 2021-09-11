Malatya'da 'huzur ve sükunu' bozanlara operasyon: 7 gözaltı - Son Dakika

MALATYA'da, polisin kentin 'huzur ve sükunu' bozanlara yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kentte 'huzur ve sükunu' bozanlara yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen şüphelilerin adresine yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 tabanca, 1 pompalı tüfek, 76 mermi ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.
Kaynak: DHA
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