Malatya'da içme suyu kesintisi yapılacak - Son Dakika
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Malatya'da içme suyu kesintisi yapılacak

6 saat önce

Malatya'da bir su deposunda deprem sırasında oluşan sarsıntıdan dolayı ana vana arızasının giderilmesi için içme suyu kesintisi yapılacak.

Malatya'da içme suyu kesintisi yapılacak, System.String[]

Malatya'da bir su deposunda deprem sırasında oluşan sarsıntıdan dolayı ana vana arızasının giderilmesi için içme suyu kesintisi yapılacak.


Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü deprem esnasında oluşan sarsıntıdan dolayı Paşaköşkü Su Deposunda oluşan ana vana arızasının giderilmesi için 25 Ocak 2020 Cumartesi (bugün) saat 15.00-22.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen mahallelerde su kesintisi yapılacağını duyurdu.


MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yeşilyurt ve Battalgazi ilçelerine bağlı, Akpınar, Sancaktar, İsmetiye, Hamidiye, Dabakhane, Yenihamam, Kabaklıbağ, Niyazi, Halfettin, Şifa, Sarıcıoğlu, Beylerbaşı, Şehit Fevzi, İlyas, İskender, Taştepe, Hidayet, Melekbaba, Hanımın Çiftliği, Çavuşoğlu, Salköprü mahallelerinde 25 Ocak 2020 Cumartesi günü 15.00-22.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacaktır. Abonelerimizin mağdur olmamaları için gerekli önlemleri almaları önemle rica olunur" denildi. - MALATYA

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 04:57 Kaynak: İHA
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