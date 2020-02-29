Malatya'da idlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da idlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı - Son Dakika

Malatya'da idlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı

6 saat önce

Malatya'da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazıMALATYA'da Suriye'nin İdlib kentinde bombalı saldırıda şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Malatya'da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı

MALATYA'da Suriye'nin İdlib kentinde bombalı saldırıda şehit olan askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Soykan Meydanı'nda toplanan yüzlerce kişi, ellerinde Türk bayraklarıyla İdlib'deki saldırıyı protesto etti. Sağanak yağış altında konuşan Ortak Değerler Platformu sözcüsü Doç. Dr. Hüseyin Polat, saldırıyı kınayarak, 'Bu hain ve kalleş saldırıda 33 kahraman Mehmetçiğimiz, kahraman kardeşimiz şehadet mertebesine yükselmiş, 32 kahramanımız ise yaralanmıştır. Bu kınalı koçlarımızın hayatlarını kaybetmeleri, fidanlarımızın kara toprağa düşmeleri ciğerlerimizi yakmış, yüreklerimizi parçalamıştır. Bu vesileyle şu hakikati bir daha açık bir şekilde gördük: Küfür tek millettir ve ayet-i kerimenin ifadesiyle 'Onlar hiçbir mümin hakkında ne bir yemin ne de antlaşma gözetirler. Doğru yoldan çıkıp, çizgiyi aşan kimselerdir.' Bütün uluslararası suç şebekelerini protesto ediyor ve vicdan sahibi herkesi bu zamanda işlenen bu insanlık dramına karşı sorumluluklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz. Sorumluluklarını yerine getirmeyenler, yarın insanlıklarından utanacaklar, çocuklarının yüzüne bile bakamayacaklardır. Mehmetçiğin Suriye'deki varlığını sorgulayanlar bu hakikati ve sonucunu iyi düşünmelidirler? dedi.

Açıklamanın ardından şehitler ve ülke için dua eden kalabalık grup, meydanda saf tutarak şehitler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Malatya'da idlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı

Malatya, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:44 Kaynak: DHA
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