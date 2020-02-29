Malatya'da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı - Son Dakika
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Malatya'da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı

6 saat önce

Malatya'da Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından şehit edilen askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Malatya'da İdlib şehitleri için gıyabi cenaze namazı kılındı, System.String[]

Malatya'da Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçleri tarafından şehit edilen askerler için gıyabi cenaze namazı kılındı.


Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin hain saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için Malatya'da da gıyabi cenaze namazı kılındı. Soykan Parkında Ortak Değerler Platformu organizesi ile düzenlenen gıyabi cenaze namazına kentteki bir çok sivil toplum kuruluşu ve vatandaşlar katıldı. Namaz öncesi bir konuşma yapan Platform sözcüsü Hüseyin Polat, Suriye halkının 60 yıla yakın bir süredir Esed ailesinin zulmü altında inlediğini ifade ederek, "Sekiz yıldır Modern dünyanın gözü önünde Suriye'de taş üstünde taş kalmadı. Bütün Suriye toprakları masum insanların kanıyla sulandı. Yüzbinlerce masum insan katledildi, milyonlarca Suriyeli kendi ülkesini terk ederek başta Türkiye olmak üzere farklı ülkelere kaçmak, göç etmek zorunda kaldı. Sözde uygar Batı, ilk etapta işlenen zulümlere sessiz kalmayacağını ima ederek mazlum Suriye halkına cesaret verdi. Sonra halk ayaklanıp, rejim destekçileriyle dünyada eşi benzeri görülmemiş bir vahşeti işlemeye başlayınca geri çekilip seyretmeyi tercih etti. Dile kolay tam sekiz yıldır Suriye, baştanbaşa yakılıp yıkıldı" dedi. Nüfusu 4 milyonu aşan İdlib'in gerginliği azaltma bölgesi olarak ilan edilmesinin ardından Türkiye'nin masum insanların güvenliğini sağlamaya adına bölgeye gözlem istasyonları kurduğunu anımsatan Polat, "Türk Silahlı Kuvvetleri, daha önce birkaç defa Rusya destekli Suriye terör rejiminin saldırılarına maruz kalarak birçok şehit verdiği gibi son olarak 27 Şubat 2020 tarihinde, geçen perşembe akşam saatlerinde, alçak bir hava saldırısına maruz kalmıştır. Bu hain ve kalleş saldırıda 33 kahraman Mehmetçiğimiz, kahraman kardeşimiz şehadet mertebesine yükselmiş, 32 kahramanımız ise yaralanmıştır. Bu kınalı koçlarımızın hayatlarını kaybetmeleri, fidanlarımızın kara toprağa düşmeleri ciğerlerimizi yakmış, yüreklerimizi parçalamıştır" ifadelerine yer verdi.


İdlib'teki zulüm karşısında sessiz kalan ülkelere tepki gösteren Polat, "21. yüzyılda bu vahşete sessiz ve seyirci kalarak, göz yumarak katliamları onaylayan ABD, Avrupa Birliği, Bileşmiş Milletleri ve diğer Arap rejimlerini buradan protesto ediyor ve vicdan sahibi herkesi bu zamanda işlenen bu insanlık dramına karşı sorumluluklarına sahip çıkmaya çağırıyoruz. Sorumluluklarını yerine getirmeyenler, yarın insanlıklarından utanacaklar, çocuklarının yüzüne bile bakamayacaklardır. Mehmetçiğin Suriye'deki varlığını sorgulayanlar bu hakikati ve sonucunu iyi düşünmelidirler" diye konuştu.


Basın açıklamasının ardından şehit olan askerler için topluca gıyabi cenaze namazı kılındı. Program şehitler için yapılan dua ile sona erdi. - MALATYA

Malatya, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:45 Kaynak: İHA
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