Malatya'da İHA kullanılarak harita üretiliyor - Son Dakika

Malatya Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı, insansız hava aracı (İHA) kullanarak plan ve projelerin altlığını oluşturan halihazır haritaları kendi üretiyor.

Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından verilen bilgilere göre, İmar ve Şehircilik Dairesi İmar ve Harita Şube Müdürlüğü personelleri tarafından kullanılan insansız hava aracı ile arazilerin mevcut durumu ile arazi üstündeki yapılar çok kısa süre içerisinde taranarak tüm detayları alınıp bilgisayar ortamına aktarılıyor.

Şu ana kadar Malatya genelinde yaklaşık maliyeti 6 milyon 500 bin lira olan ve 22 bin hektarlık alanda Büyükşehir Belediyesi İmar Dairesi personelleri tarafından İHA kullanılarak yersel ve fotonogometrik yöntemler ile hazırlanan halihazır harita üretiminin tamamlandığı bildirildi.

İHA pilot belgesine sahip teknik personeller tarafından yapılan uçuşların ardından, yine kendi alanlarında deneyimli teknik personeller ve yüksek teknolojiye sahip ekipmanlar ile İHA'dan alınan görüntülerin bilgisayarlara işlenerek ve detaylandırılarak yüksek hassasiyetli halihazır harita üretimlerinin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Verilen bilgilere göre Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi İmar ve Harita Şube Müdürlüğü yapılan bu halihazır harita üretimleri sayesinde kendi ihtiyaçlarını karşıladığı gibi, Büyükşehir Belediyesinin diğer birimlerinin Ulaşım, Yol ve Alt Yapı, Park ve Bahçeler, Kültür Varlıkları, Coğrafi Bilgi Sistemleri gibi çalışmaları sırasında da o çalışmalara altlık olarak kullanılabiliyor.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, söz konusu bu uygulama sayesinde halihazır haritaları piyasada serbest çalışan kişi, şirket ve kurumlara da vererek, Belediyeye ayrıca ek gelir sağlamaktadır.

Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi İmar ve Harita Şube Müdürlüğü tarafından, bu alandaki teknolojik gelişmelerin yakından takip edilerek, personellerin kapasitesinin sürekli yüksek tutulmaya çalışıldığı belirtildi. - MALATYA